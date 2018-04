Macellaio vende alimenti scaduti. Maxi sanzione dopo i controlli della polizia al titolare dell’attività di via Giachino a Torino.

Macellaio vende alimenti scaduto

Una macelleria di via Giachino a Torino è stata controllata dalla polizia. Qui gli agenti hanno verificato che si vendevano alimenti già scaduti oppure prodotti cosmetici privi di etichettatura in lingua italiana. E poi ancora la vendita di prodotti alimentari privi di etichettatura in lingua italiana.

E non solo…

Inoltre, sono state rilevate anche altre anomalie. Si parla della presenza di materiali e oggetti non coerenti con l’attività, riposti o abbandonati all’interno dell’esercizio. E soprattutto nel retro – laboratorio, evidenza di sporcizia residuale su una delle superfici destinate al contatto con gli alimenti nel laboratorio. Un sistema di raccolta della condensa prodotta dal condizionatore ambientale non coerente con i principi di sicurezza alimentare, sono state, infine, rilevate da personale dell’ASL.

Maxi sanzione

Dunque per ogni reato è stata inflitta una sanzione al titolare dell’attività. Si tratta di tre sanzioni ognuna da 9500 euro.