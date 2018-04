Morta incidente sull’autostrada A4 lo scorso 29 marzo Enrica Bertolotti. E oggi pomeriggio, venerdì 13 aprile, saranno celebrati i suoi funerali.

Morta incidente sull’A4

Enrica Bertolotti stava percorrendo l’a4 nel tratto di Arluno quando è rimasta incastrata tra due mezzi pesanti. La donna è morta sul colpo. Vivo per miracolo invece il figlio Simone, seduto a lato passeggero. Per lui diversi traumi e fratture. Era stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Incidente A4 la città ricorda Enrica

L’ultimo saluto

Originaria di San Mauro, dove ancora recentemente tornava per trascorrere del tempo con la famiglia, Enrica era residente a Lerici. Tuttavia, per seguire il lavoro del marito Maurizio, da tempo ormai la coppia viveva a Praga. I funerali si svolgeranno nella Chiesa di Lombardore alle 14.30.

Incidente mortale sull’A4 LA VITTIMA

I ricordi

Tanti i ricordi commossi che in queste settimane sono giunti alla famiglia di Enrica. Soprattutto tra gli amici di infanzia a San Mauro che la ricordano come una persona dolce, solare, impossibile non volerle bene. In tanti, inoltre, si sono stretti al fratello Carlo, volontario di protezione civile a San Mauro, molto conosciuto sul territorio.

Traffico in tilt sull’autostrada A4 per un incidente