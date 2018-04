Investito e trascinato per circa 50 metri da una Lancia Musa in corso Regina Margherita a Torino. Questo è quello che è accaduto alle luci dell’alba di domenica 29 aprile.

Morto giovane investito

Sono le 4.50 circa di oggi, domenica 29 aprile, quando Torino è di nuovo toccata da un terribile incidente stradale. Un giovane 28enne, infatti, è stato investito in corso Regina Margherita all’altezza del civico 202, poco prima del sottopasso di corso Principe Oddone.

L’incidente

Il giovane 28enne romeno è stato investito da una autovettura Lancia Musa condotta da un giovane 26enne, anch’egli romeno, che percorreva il corso Regina Margherita verso centro città. Ragazzo che si è fermato a prestare soccorso. Il pedone, verosimilmente, stava attraversando il corso Regina Margherita diretto verso via San Donato quando è stato investito, trascinato per una cinquantina di metri e, infine, sbalzato sulla corsia opposta di marcia.

I soccorsi

Il personale del 118 giunto sul posto non potuto far nulla per salvargli la vita. I medici hanno solo dovuto constatarne il decesso. Il conducente è stato sottoposto all’alcooltest ed è risultato essere in stato di ebbrezza alcolica con valori intorno a 2 g/l. Sul posto la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che ricerca testimoni (tel. 0110111).