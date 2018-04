Morto nel parcheggio del Brico la vittima.

Morto nel parcheggio

E’ Giuseppe Lugarà il pensionato che, questa mattina, 26 aprile, è stato colto da un arresto cardiaco nel parcheggio del Brico, a Gassino.

La vicenda

Lugarà aveva appena parcheggiato davanti centro commerciale. Ancora a bordo della sua Fiat Uno, è stato colto da un malore. Sono stati i passanti a notare la presenza dell’uomo in macchina e a chiamare i soccorsi.

I soccorsi

Inutili i soccorsi, all’arrivo dei sanitari del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il personale sanitario quindi non ha potuto far altro che constatare il decesso, alle 10.30 di questa mattina. Sul posto, anche i carabinieri della stazione di Castiglione e i familiari della vittima.