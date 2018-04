Morto schiacciato al lavoro nell’azienda di Salassa un papà di 50 anni di origini marocchine. L’incidente ieri, venerdì 20 aprile, come raccontano i colleghi de il Canavese.

Morto schiacciato al lavoro

Incidente sul lavoro ieri mattina, venerdì 20 aprile, a Salassa in un’azienda nella zona di via ex internati che si occupa di lavorazioni di materiale plastico. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il peso di materiale in lavorazione.

L’allarme

Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e i sanitari della Croce Rossa. Purtroppo però all’arrivo del personale del 118 per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul posto è giunto anche il personale dello Spresal e due auto dei carabinieri.

Chi è la vittima

Si tratta di un operaio di 50 anni, S. S., residente a Favria. Da dieci anni era dipendente della ditta di Salassa. L’uomo, di origini marocchine, lascia la moglie e due figli, di 18 e 11 anni