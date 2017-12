Morto sui binari della linea Gtt di Settimo Torinese.

Morto sui binari

E’ stato trovato poco fa un cadavere lungo la linea ferroviaria Gtt di Settimo Torinese. Immediata la chiamata ai carabinieri della Tenenza di Settimo che sono già sul posto. Il corpo si trova nei pressi del cavalcavia di corso Piemonte.

E’ giallo

Il corpo è stato trovato una decina di minuti fa. Ancora non è chiaro se sia di un uomo o di una donna. Non si conoscono, naturalmente neanche l’età e altri elementi necessari. Al momento sono in corso gli accertamenti.

LE FOTO: Trovato morto sui binari è giallo

Morto binari prime notizie

Mercoledì trovato un cadavere nei campi

Mercoledì scorso, invece, a Chivasso è stato ritrovato un cadavere nei campi a pochi passi dall’oleodotto. Un tecnico, infatti, ha visto il corpo ricoperto dalla neve e ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.