Morto sui binari, ritrovato un corpo sulla linea ferroviaria Gtt.

E’ stato trovato poco fa un cadavere lungo la linea ferroviaria Gtt di Settimo Torinese. Immediata la chiamata ai carabinieri della Tenenza di Settimo che sono già sul posto. Poco dopo è unta la Polfer. Il corpo si trova nei pressi del cavalcavia di corso Piemonte.

Le prime notizie

I carabinieri stanno indagando per dare un nome al corpo. Al momento l’unica informazione a disposizione è il suo sesso. E’, infatti, quello di un uomo. Inoltre, sembra che il corpo non sia stato investito da un treno in corsa. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

Le indagini

I carabinieri della Tenenza di Settimo Torinese sta procedendo con le indagini. Sul posto è giunta anche l’ambulanza del 118. I sanitari, però, non hanno potuto far nulla per salvare la vita dell’uomo. Ormai era già morto.

