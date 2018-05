Incidente a Chivasso intorno alle 19 di oggi, domenica 6 maggio.

L’incidente

Un motociclista a bordo della sua moto è rimasto coinvolto in un grave incidente a Chivasso. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 maggio, sulla ss26 poco prima della rotonda per Boschetto in direzione Chivasso.

La dinamica

Spetterà alle Forze dell’Ordine fare chiarezza sulla dinamica dell’impatto. Nell’incidente è rimasta quindi coinvolta la moto, di piccola cilindrata (125 cc), e una Peugeot 207. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con gli agenti della Polizia stradale e i Carabinieri.

Disagi alla viabilità

Per consentire le operazioni di soccorso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, il tratto di strada teatro dell’impatto vede attualmente disagi alla viabilità.