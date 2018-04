Muore ex dirigente Piemonte Funivie domani il funerale a Castiglione.

Grande cordoglio a Castiglione per la scomparsa di Pietro Ormea. Aveva 94 anni ed era stato dirigente di Piemonte Funivie, oltre ad essere stato anche dirigente di Agudio. In paese era davvero molto conosciuto. Diversi, infatti, sono i messaggi di cordoglio che in questi giorni stanno giungendo ai familiari.

Le esequie

Nella giornata di oggi, giovedì 19 aprile, alle 20, la recita del rosario, nella chiesa parrocchiale di Santi Claudio e Dalmazzo. Domani, venerdì 20 aprile, alle 10, nella stessa chiesa sarà officiata la cerimonia funebre. Dopo le esequie il feretro di Pietro sarà portato nella tomba di famiglia a Locana.

Il cordoglio

Alla famiglia di Ormea sono giunte anche le condoglianze dell’Amministrazione comunale con il sindaco Roberto Pignatta. “Pietro Ormea è stato una delle colonne e delle memorie storiche del nostro paese. Siamo vicini alla sua famiglia, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.