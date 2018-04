Nuovo autovelox ECCO QUANDO SI ATTIVA

Nuovo autovelox

Fa discutere ormai da molti giorni il nuovo impianto di rilevazione della velocità installato sulla Strada Regionale 11. Il sistema, posizionato sulla carreggiata in direzione Chivasso, preoccupa e solleva le polemiche dei tanti automobilisti che percorrono ogni giorno quella strada.

In fase di test

Il velox è acceso, ma in fase di test. Questo, come conferma l’Amministrazione comunale, significa che le infrazioni vengono effettivamente registrate, ma non vengono ancora elevate sanzioni. Un test che darà anche la possibilità di accertare, sulla base dei numeri registrati, quante infrazioni vengono commesse ogni giorno.

Tante “multe”

Secondo indiscrezioni sono tante le infrazioni registrate dal sistema sulla Sr11 in questi primi giorni di sperimentazione. I numeri ufficiali, raccolti a fine statistico dalla Polizia Municipale, saranno resi noti la prossima settimana. I dati serviranno a capire quante auto, quotidianamente, sforano il limite di velocità che sul tratto di strada è fissato a 90km/h.

Presto l’attivazione ufficiale

Il velox terminerà la sua fase di sperimentazione e servirà ad elevare sanzioni a chi supera il limite soltanto nei prossimi giorni. La data di attivazione ufficiale del sistema è il prossimo 14 maggio. Da quel giorno ad ogni infrazione registrata corrisponderà una sanzione.