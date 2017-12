Nuovo Questore ecco chi è.

Cambio al vertice

Il Questore di Torino Angelo Sanna, 62 anni, è stato nominato Prefetto dal Consiglio dei Ministri. E’ a causa di questo cambio di incarico che dovrà lasciare Torino. Sanna, arrivato nel capoluogo dopo la sua lunga esperienza maturata anche in Piemonte, aveva assunto il suo incarico lo scorso 4 maggio maggio. Appena un mese prima dei fatti drammatici di piazza San Carlo che, ancora oggi, sono al centro dell’attenzione e delle indagini coordinate dalla magistratura.

Sanna lascia Torino dopo 8 mesi

Il dirigente di Polizia di Stato, nominato ora Prefetto, è stato alla guida della Questura torinese per poco meno di otto mesi. E’ stato al centro delle polemiche in seguito ai fatti di piazza San Carlo. Ma anche dopo i violenti scontri avvenuti la scorsa estate in piazzetta Santa Giulia a Torino l’estate scorsa.

Sarà Francesco Messina, attualmente a capo della Questura di Perugia, è già impegnato a Caserta e Varese con lo stesso incarico, a succedere ad Angelo Sanna. Ha 56 anni e, nella sua lunga esperienza tra le fila della Polizia di Stato è stato anche Capo Centro del Sisde a Palermo, Capo della Squadra Mobile di Milano, vicario della questura di Bergamo. Nel corso della sua formazione da dirigente ha inoltre conseguito il Master Universitario di II livello in Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale di Polizia, presso l’Università Sapienza di Roma.