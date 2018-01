Ordinanza stradale viabilità modificata fino a fine marzo.

Ordinanza stradale

Fino al prossimo 29 marzo 2018 un tratto di via Regio Parco, a Settimo, sarà interessato da un cantiere edile che prevede il transito e la sosta di automezzi e materiali atti ad eseguire le opere. L’area interessata è quella del palazzo al civico 15 di via Regio Parco e di via Cena, nel tratto di carreggiata prospiciente lo stesso stabile.

Cosa cambia

Con un’ordinanza, la 7 del 2018, la Municipale di Settimo ha previsto una serie di novità in vigore nel periodo che va dal 29 gennaio e fino al 29 marzo prossimo. Tra cui «l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Regio Parco prospiciente il civico 15. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, in via Cena per tutta la lunghezza della facciata dello stabile. L’istituzione del restringimento di carreggiata in via Cena per tutta la lunghezza della facciata laterale di via Regio Parco 15».

Il trasporto pubblico

«Su via Regio Parco, nella semicarreggiata direzione centro Città, il mantenimento di un’ampiezza minima di transito di 3 metri tra la linea di mezzeria e la porzione di semicarreggiata occupata dall’area adibita a carico e scarico materiali. Al fine di garantire il corretto transito del servizio pubblico locale gestito da GTT».