Papà violento a processo per maltrattamenti.

Si è svolto a fine dicembre un altro capitolo del procedimento a carico di un papà di Settimo per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. Nel corso dell’ultima udienza sono stati ascoltati dal giudice i testimoni della difesa. Tra questi è stata sentita la mamma di un compagno di scuola del figlio dell’imputato: la loro è una frequentazione sporadica che si limita alle chiacchiere fuori da scuola e a far giocare insieme i due bambini, entrambi amanti dello sport, ma la donna ha potuto confermare che il bambino non ha mai riferito nulla di negativo in merito al padre. Anzi, raccontava con piacere delle partite di calcio viste insieme, del lavoro del papà e dei regali che gli faceva.

Ascoltati anche i colleghi

Anche due colleghi, che da più di vent’anni lavorano con l’imputato, anche durante gli stessi turni, sono stati ascoltati dal giudice. Hanno confermato che l’uomo non ha mai ricevuto richiami disciplinari e non si è mai presentato al lavoro alterato o fuori di sé. Inoltre, quando capitava che si frequentassero anche fuori dal l’orario di lavoro, non hanno mai notato che bevesse, come sostenuto invece dall’ex compagna, che attribuiva il suo comportamento violento anche al l’abuso di alcol.

Prossima udienza

La prossima udienza è stata rinviata alle prossime settimane, quando la vicenda sarà ulteriormente approfondita anche attraverso le dichiarazioni di altre persone chiamate a testimoniare.