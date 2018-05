Pedone avvistato su autostrada Torino-Milano

Da alcuni minuti sull’autostrada A4 Torino-Milano la cartellonistica luminosa avverte gli automobilisti di un pericolo presente sulla carreggiata. Gli avvisi riguardano soprattutto il tratto di strada compreso tra Settimo e Torino.

Prudenza alla guida

Non è ancora noto il punto della carreggiata dove sia stato avvistato il pedone e segnalata la sua presenza. La pioggia che è ripresa costante sul tratto stradale consiglia, inoltre, di moderare la velocità dei veicoli, alla luce del pericolo rappresentato dalla presenza di un pedone in strada. Al momento non si conosce l’esito delle eventuali ricerche della persona a piedi sulla carreggiata da parte delle forze dell’ordine.