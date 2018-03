Pensionata uccisa da pirata della strada, l’autista: “Non me ne sono accorto”. L’incidente era accaduto giovedì 1 marzo in corso Moncalieri a Torino.

Era giovedì 1 marzo quando in corso Moncalieri una donna è stata investita e trascinata poi sull’asfalto per decine di metri da un camion. Il mezzo è poi stato ritrovato così come l’uomo che era alla guida. Si tratta di un 52enne salernitano.

L’interrogatorio

L’uomo davanti al pm Lisa Bergamasco in procura a Torino ha ribadito, ancora oggi lunedì 26 marzo, che non si era accorto di nulla. L’uomo viaggiava da Torino in direzione di Milano per poi far ritorno con il carico nel Sud Italia.

Patente non ritirata

All’uomo in questione non è stata ritirata la patente. Il mezzo intanto è stato dissequestrato.