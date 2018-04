Pensionato morto nel parcheggio del Brico, è successo poco fa.

Pensionato morto

Un anziano è stato travato morto nel parcheggio del Brico, a Gassino. E’ successo nella mattinata di oggi, giovedì 26 aprile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Caserma di Castiglione, guidati dal maresciallo Filippo Tonzanu, ed i volontari dell’associazione AnC.

I fatti

L’uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato colto da un malore improvviso, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Inutili purtroppo i soccorsi. Ad accorgersi della tragedia è stato un passante, che ha visto il pensionato fermo in macchina. Sono stati tempestivamente chiamati i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia

Dunque, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti, quindi, anche i volontari del vicino 118 della Croce Rossa, che ha sede in via Monte Cervino. Il loro intervento, però, non è servito in quanto l’uomo era già senza vita.