Piante pericolose sulle strade, ordinanza emessa dal Comune di Castiglione.

Piante pericolose, il provvedimento

E’ in vigore l’ordinanza emessa dal Comune di Castiglione per il taglio delle piante pericolose che sporgono sulla strada. Questo dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre. L’obiettivo principale è quello di poter garantire la sicurezza sulla strada per gli automobilisti.

Chi deve tagliare

L’obbligo di taglio delle piante è rivolto a tutti i proprietari di piante che, per essicamento o forte inclinazione, risultino pericolose per la circolazione stradale. Questo anche in previsione di eventi meteorologici intensi. Inoltre è obbligatoria la rimozione di siepi o piante che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale.

Le sanzioni

Per tutti i trasgressori, la sanzione amministrativa va da 169 a 680 euro. Laddove il taglio delle piante pericolose non venga fatto, dunque, interverrà direttamente la stessa Amministrazione comunale. Le spese, però, saranno poi a carico degli stessi proprietari dei terreni.