Piove in comune durante il convegno Pd sui trasporti.

Piove in comune

Strano ma vero. Mentre nella serata di ieri, lunedì 8 gennaio, il temporale imperversava su Settimo e sui comuni della provincia di Torino, la pioggia non risparmiava neanche l’interno del Municipio della Città della Torre. Tutto è successo tra l’incredulità che l’episodio ha suscitato tra i tanti presenti nella sala consiliare. Anche perché il flusso di acqua è stato facilmente visibile da ogni parte della sala consiliare.

Da dove arriva l’infiltrazione?

Anche l’assessore Nino Daniel ha provato, con della carta recuperata dai bagni del municipio, a tamponare il “disagio”. Ma il flusso d’acqua non si è fermato fin tanto che l’intensità della pioggia non è diminuita. Non è escluso che dopo l’episodio che ha catturato l’attenzione della sala consiliare, nella giornata di oggi si proceda alle verifiche del caso per individuare l’origine dell’infiltrazione.

Sala consiliare gremita

Il caso si è verificato mentre all’interno della sala consiliare Giovanni Ossola del Comune di Settimo era in corso un convegno politico. Si stava infatti svolgendo un incontro organizzato dal circolo del Pd cittadino e intitolato “L’Unione fa i trasporti”.

Ospiti eccellenti

Dagli scranni in genere occupati dalla giunta settimese c’erano, ospiti dell’evento, il senatore Pd Stefano Esposito, la consigliera regionale Nadia Conticelli e il commissario straordinario per il Governo Paolo Foietta. Tanti i temi affrontati nel corso della serata, tra cui anche il collegamento Tav e l’interramento nel tratto settimese della linea ferroviaria storica.