Ponte sul Po, partite questa mattina, giovedì 25 gennaio, le procedure per il collaudo della struttura.

Ponte sul Po

Sono partite questa mattina, giovedì 25 gennaio, le tanto attese procedure per il collaudo del ponte sul Po. Quella di oggi è una giornata molto importante per gli automobilisti della collina, che per un anno sono stati costretti a disagi e code a causa della chiusura della strada tra Settimo e Castiglione.

Si avvicina la riapertura

Il collaudo di oggi rappresenta l’ultimo passaggio fondamentale prima della riapertura della strada. Se tutto andrà come previsto ed il Ponte supererà l’esame finale, infatti, il prossimo passaggio sarà l’emanazione dell’ordinanza di apertura da parte della Città Metropolitana. I lavori hanno subito un’importante accelerazione a partire dall’inizio di gennaio, quando sono giunti al cantiere i due grossi moduli poi assemblati per rimettere in sicurezza la struttura. Da allora, dunque, il crono-programma è stato rispettato.

La viabilità

Sono stati davvero grandi i disagi che, in questi mesi, ha subito la viabilità collinare a causa della chiusura del ponte. Lunghe code, infatti, si sono formate sia verso San Raffaele che verso Gassino, nelle ore di punta. Con la riapertura della strada, finalmente, tutto dovrebbe rientrare nella normalità.