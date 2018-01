Ponte sul Po, ecco il passaggio della prima auto dopo la riapertura della strada.

Ponte sul Po

E’ grande la soddisfazione degli automobilisti della collina per la riapertura del Ponte sul Po, avvenuta alle 12 di oggi. Molti quelli che sono passati suonando il clacson o facendo il gesto della vittoria. La prima auto a transitare, a mezzogiorno in punto, è stata quella di Antonio Lapomarda, settimese.

Tredici mesi di attesa

Dopo tredici mesi di attesa, quindi, finalmente la viabilità tornerà ad essere regolare. Le code giornaliere lungo l’intero asse della 590 della Val Cerrina dovrebbero decisamente attenuarsi. Il ponte sul Po ha dimostrato di essere uno snodo di primaria importanza per la viabilità collinare. Da subito, comunque, la viabilità è tornata ad essere regolare. Devono essere completati solo i lavori per la riapertura del passaggio pedonale, che avverrà tra lunedì e mercoledì prossimo, con la sistemazione dell’impianto di illuminazione, a carico del Comune di Settimo.

La soddisfazione degli Amministratori

Molto soddisfatti gli Amministratori comunali, che in questi mesi più volte hanno cercato di far sentire la loro voce per accelerare la data della riapertura. Presente alla riapertura anche Antonino Iaria, il consigliere delegato della Città Metropolitana che ha seguito passo passo l’evolversi dei lavori.