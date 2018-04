Pranzo di nozze a sbafo, sposi di Settimo Torinese a processo per non aver pagato il banchetto da valore di mille euro. Il pranzo risale ormai al 2012. La denuncia del titolare dell’attività di Vico Cavanese.

Filippo Infusino e Vittoria Mosca sono i due sposi di Settimo Torinese che non hanno pagato il pranzo di nozze. Per questo motivo sono finiti a processo. La vicenda risale allo scorso 2012, quando i due settimesi, di 62 e 56 anni, hanno organizzato un ricevimento a Vico Canavese, in occasione del loro matrimonio.