Profonda buca si apre in strada a Gassino, subito transennata dal Comune.

Profonda buca

Una buca profonda, lunga una quarantina di centimetri e larga dieci, è stata segnalata questa mattina da alcuni cittadini a Gassino, in via Carso. Un potenziale pericolo per gli automobilisti e i pedoni. La buca, infatti, con il passare del tempo avrebbe potuto allargarsi, creando anche problematiche alla viabilità.

L’intervento

Del possibile è pericolo è stato prontamente avvisato anche il Comune, che nel giro di poco tempo è intervenuto ponendo a protezione della buca, un’apposita segnalazione.

I lavori

Nella giornata si lunedì prossimo, 22 gennaio, i tecnici interverranno per andare a ricoprire la profonda buca e a risistemare l’asfalto nella maniera più opportuna. Proprio nelle vicinanze della voragine che si è creata, c’è un parcheggio. Il passaggio di un’auto o di un mezzo pesante avrebbe contribuito a far cedere ulteriormente l’asfalto.