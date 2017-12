Profughi protestano contro i responsabili della struttura che li ospita

Momenti di tensione stamattina, lunedì 18 dicembre, alla struttura di via IV Novembre. Infatti i profughi protestato contro gli operatori della struttura. I ragazzi ospitati a San Mauro, tutti provenienti dall’Africa, hanno inveito contro una serie di disservizi. Quindi nell’occhio del ciclone è finita la nuova gestione della struttura, diretta da Andrea Rodighiero della cooperativa VersoProbo.

Le cause

I richiedenti asilo hanno raccontato ai carabinieri intervenuti per calmare le tensioni e al Capitano della Compagnia di Chivasso Luca Giacolla, i motivi della loro rabbia. Fra questi il fatto di non essere stati iscritti a scuola, di non avere i biglietti del pullman e di non ricevere abiti nuovi da tempo. Pertanto sostengono di non poter svolgere una vita normale.

I commenti

Durante la protesta sono intervenuti sia il sindaco Marco Bongiovanni e il vicesindaco c Raffaele Quitadamo. Dalla cooperativa comunque nessun allarmismo. E’ stato infatti spiegato che i ragazzi non iscritti a scuola sono quelli che lo scorso anno hanno fatto troppe assenze. Inoltre, appena qualche giorno fa, la Prefettura aveva eseguito i controlli, senza riscontrare criticità nella gestione della struttura.