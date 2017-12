Raccolta differenziata, sul territorio collinare sono stati resi noti gli ultimi dati relativi a settembre.

Raccolta differenziata, la situazione

Sono stati resi noti gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata sul nostro territorio. Anche per quanto riguarda il mese di settembre i numeri restano troppo bassi rispetto alle previsioni. Una situazione analoga su tutto la zona, con numeri ben al di sotto dell’obiettivo 68 per cento di inizio anno

Le percentuali

Partendo dal Comune più piccolo, Cinzano a settembre ha registrato il 55,55 per cento. Gassino, invece, si è attestato al 56,07 per cento, Rivalba al 58,16 per cento, San Mauro al 56,58 per cento. Poi ci sono San Raffaele al 56,10 per cento, Sciolze al 54,49 per cento, Castiglione al 60,84 per cento e Settimo al 45,05 per cento.

L’analisi

Stando ai dati, dunque, a settembre il Comune più “virtuoso” per la raccolta differenziata risulta essere quello di Castiglione con il 60 per cento, mentre quello messo peggio continua ad essere Settimo, che ha raccolto appena il 45 per cento. Quello che, invece, è salito di più rispetto al mese precedente è San Mauro, passato dal 53 di agosto al 56 di settembre.