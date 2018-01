Ragazzo arrestato per droga dai carabinieri.

Ragazzo arrestato

E’ uscito troppo velocemente da un’area di sosta della collina e ha tagliato la strada a una pattuglia dei carabinieri in servizio. I militari hanno quindi seguito quella vettura condotta da un giovane, segnalando di fermarsi prima con i fari abbaglianti e poi con lampeggianti e sirene. I militari della stazione di Castiglione alla fine sono riusciti a fermarlo dopo alcuni istanti. E’ successo la scorsa settimana tra Castiglione e Gassino.

Comportamento sospetto

L’atteggiamento ansioso del conducente ha spinto i carabinieri ad approfondire il caso. Il conducente dell’auto, un giovane di 32 anni residente in collina, incensurato, e impiegato in un centro commerciale della zona, è stato trovato in possesso di una modesta quantità di stupefacente.

La droga sequestrata

Nel corso della perquisizione domiciliare, inoltre, i carabinieri hanno trovato altra sostanza, divisa in bustine termosaldate. Per un totale di 15 grammi di cocaina e 80 grammi di marijuana. Nel corso del controllo il ragazzo è stato trovato in possesso di un quantitativo di Mdma. All’interno dell’abitazione del giovane, infine, i carabinieri hanno anche trovato altre bustine di cellophane probabilmente utilizzate per confezionare lo stupefacente. E’ stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.