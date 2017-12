Rifiuti abbandonati, a Settimo, davanti alla casetta di Mister Pack, in via Castiglione.

Rifiuti abbandonati, il caso

Ancora rifiuti abbandonati davanti alla casetta di Mister Pack a Settimo, in via Castiglione. Da qualche giorno, infatti, a terra, ci sono sacchi neri, contenenti imballaggi e bottiglie di plastica, oltre a carta di vario genere, che dovrebbe essere smaltita certamente diversamente.

Ennesimo episodio

Non è la prima volta che questo accade. Qualche settimana fa, infatti, era stato segnalato l’ennesimo episodio da parte di alcuni cittadini, sdegnati per la situazione. Nel parcheggio di via Castiglione, proprio vicino all’area mercatale, sono situati anche raccoglitori di abiti usati. Anche questi in più occasioni sono stati presi di mira.

Il progetto Mister Pack

Il progetto Mister Pack è stato lanciato dall’Amministrazione comunale di Settimo, in collaborazione con la Seta, per promuovere la raccolta degli imballaggi di plastica. I cittadini che lo utilizzano, attraverso una raccolta di punti, possono avere accesso ad una riduzione dei costi per la Tari, anche per il 2018.