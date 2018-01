Rifiuti abbandonati, individuati i trasgressori a Castiglione.

Rifiuti abbandonati

Grazie alla telecamera montata in piazza Vittorio, la Polizia municipale di Castiglione ha individuato chi aveva lasciato rifiuti abbandonati lungo la strada. Nel caso specifico, si tratta di un mobile, di cui qualcuno aveva cercato di liberarsi sperando di non essere individuato. A carico del trasgressore, dunque, nei prossimi giorni verrà avanzata una sanzione di carattere amministrativo.

Un fenomeno in crescita

Quello di piazza Vittorio è soltanto uno dei punti che, in questo ultimo periodo, è stato trasformato in “discarica” a cielo aperto a Castiglione. Nelle settimane scorse, infatti, altri rifiuti sono stati segnalati dai cittadini proprio nei pressi della pista ciclo – pedonale, dalle parti del cantiere del ponte sul Po. Ma anche la zona dietro il cimitero del capoluogo è stata presa di mira. Certo, per la zona verso l’attuale cantiere del ponte per l’Amministrazione comunale resta più complicato andare ad individuare eventuali trasgressori, se non presi sul momento, ma anche in questo caso il Comune ha deciso di aumentare la sorveglianza. Contando molto, anche, sulle segnalazioni dei cittadini.

Potenziati i controlli

Da parte sua l’Amministrazione comunale di Castiglione ha deciso di potenziare i controlli su tutto il territorio. Ciò anche attraverso l’utilizzo di alcune telecamere che, come dimostrato per il caso di piazza Vittorio, hanno assolutamente portato al risultato sperato.