Rubano cellulare ad un ragazzino, arrestati due ventenni a Torino.

Rubano cellulare

Erano le 22.30 di venerdì 5 gennaio quando, alla volante della polizia, è giunta la segnalazione di un furto di cellulare. Una coppia, infatti, con l’inganno hanno rubato il telefono ad un ragazzo minorenne che hanno poi anche minacciato. A chiamare i soccorsi è stato l’amico della vittima.

L’intervento della polizia

Subito dopo la chiamata, la volante si è diretta in corso Regio Parco dove era avvenuto il furto. La Polizia, dopo che ricevuto la descrizione della coppia, si è messa sulle sue tracce. I due sono stati individuati e fermati dagli agenti della Squadra Volanti in Lungo Dora Siena angolo via Ricasoli.

L’arresto

Due giovani, entrambi ventunenni, un uomo e una donna sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante per rapina. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva a carico un provvedimento di

rintraccio e che si era allontanato da una comunità nella quale era ai domiciliari, ragione per cui gli è stato contestato anche il reato di evasione.