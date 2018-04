Sassi contro ambulanza al campo nomadi di via Germagnano a Torino.

Sassi contro ambulanza

Alcuni sassi contro ambulanza. L’episodio è accaduto nel campo nomadi di via Germagnano a Torino.

Il fatto

Il fatto si è verificato poco prima delle 23 di lunedì 23 aprile. La Croce Rossa che è stata presa a sassate e quella di Mappano. I soccorritori erano giunti sul posto per poter caricare un paziente. Ma un gruppo di ragazzi si è avvicinato al mezzo e ha iniziato a lanciare dei sassi.

La reazione

Si tratta infatti di un episodio che non ha alcuna motivazione. Per fortuna i soccorritori sono riusciti ad uscire in fretta dal campo nomadi e a portare il paziente in ospedale.