Scontro auto moto ieri pomeriggio, venerdì 18 maggio a Volpiano. A perdere la vita un giovane centauro che, in sella alla sua Ducati, viaggiava in direzione di Leini.

Scontro auto moto

Ieri pomeriggio, venerdì 18 maggio, un terribile incidente si è verificato a Volpiano. Più precisamente in corso Europa dopo le 17. Secondo le prime informazione dei carabinieri di Volpiano la causa del tremendo impatto potrebbe essere una mancata precedenza.

Incidente mortale motociclista ha perso la vita

La vittima

A perdere la vita in questo terribile incidente è un giovane di 26 anni residente a Torino. Si chiama Mattia Mantovan. L’uomo, in sella alla sua Ducati, stava viaggiando in direzione di Leini. Dopo l’impatto con la Fiat 500, il centauro è stato sbalzato dal sellino. Inoltre, durante la caduta, si è anche sganciato il casco. Per lui i soccorsi non hanno più potuto far nulla. La sua salma è stata ricomposta alla camera mortuaria dell’ospedale di Chivasso a disposizione della Procura di Ivrea.

L’automobilista illeso

L’uomo alla guida della Fiat 500 è un 34 enne russo residente a Desio, cioè in provincia di Monza. E’ stato lui, subito dopo lo scontro, a chiedere l’arrivo dei soccorsi. L’uomo, inoltre, era sotto choc.