Scontro sul cavalcavia VIII agosto a Settimo oggi, mercoledì 24 gennaio, a Settimo.

Scontro sul cavalcavia

Ennesimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio, sul cavalcavia VIII agosto di Settimo. Tre le auto coinvolte, una Atos, una Pegeout 205 ed una Citroen. Grossi, dunque, i disagi per il traffico, che è stato rallentato proprio per permettere l’intervento dei soccorsi, in entrambe le direzioni di marcia. La priorità, infatti, ha riguardato l’intervento per la cura delle persone ferite.

I feriti

Quattro sono stati i feriti. Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, i vigili del fuoco ed i volontari del soccorso della Croce Rossa, che hanno provveduto a prestare le prime cure alle persone che sono state coinvolte nell’incidente stradale. La circolazione delle auto, dunque, è stata molto problematica. Ad effettuare i rilievi, quindi, sono stati i Carabinieri di Settimo, che si sono anche occupati di gestire la viabilità e la circolazione delle auto.

La pericolosità della strada

Quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, dunque, non è purtroppo il primo incidente sul cavalcavia VIII agosto di Settimo. Si tratta, infatti, di una strada che si conferma essere abbastanza pericolosa, da percorrere, dunque, con attenzione. Con l’episodio avvenuto oggi, quindi, ritorna in primo piano anche la questione della sicurezza. Proprio la scorsa settimana, dunque, a creare disagi al traffico era stato un frontale tra due auto, avvenuto in prossimità del luogo dell’incidente di oggi. Il cavalcavia, quindi, può essere definito uno dei luoghi più pericolosi per la viabilità.