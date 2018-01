Scuola derubata, Nova Coop consegna, venerdì 26 gennaio, 6 nuovi tablet.

Scuola derubata

Dunque, nella notte del 14 novembre nelle aule informatiche dall’Istituto Comprensivo Settimo I venivano rubati strumenti informatici. La Dirigente Rita Guadagni ha subito chiesto alla società privata Nova Coop aiuto e sostegno per poter garantire agli studenti di proseguire il loro apprendimento.

La consegna

Venerdì 26 gennaio, alle ore 10.30, infatti, presso la sede dell’istituto comprensivo in via Milano 4, la cerimonia. Alla presenza della Dirigente, la Cooperativa Nova Coop, leader nella grande distribuzione, da sempre attiva sul territorio con i soci volontari del Presidio Soci, donerà 6 tablet. Strumentazione che verrà consegnata agli studenti. Una splendida iniziativa di questa azienda che ha un punto vendita in città.