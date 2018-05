Sesso sotto palazzi. Il risultato? Preservativi ovunque in via Falcone, soprattutto nell’area verde dove molti bambini, con il sole, giocano e si svagano dopo la scuola.

Sesso sotto palazzi

Preservativi e rifiuti di ogni genere vengono trovati ogni giorno nell’area verde al fondo di via Falcone. Si tratta di una nuova zona residenziale, una di quelle aree del paese tranquille, almeno all’apparenza. Via Falcone è infatti una di quelle zone del paese dove, quando si cerca casa viene scelta per la tranquillità, per la possibilità trascorrere le ore in casa propria lontani dal caos e dai rumori di un paese. Ma come abbiamo accennato prima infatti la tranquillità è solo un’ipotesi e anche lontana perché in questa zona non esiste nulla di tutto questo. Gli abitanti della via in questione e di quelle limitrofe trovano infatti ogni giorno, sotto casa, ogni genere di rifiuti: cartacce di patatine, fazzoletti, pacchetti di sigarette per non parlare poi dei profilattici usati e abbandonati nel verde di via Falcone.

La denuncia

«E’ una situazione davvero incredibile – dico gli abitanti del quartiere – noi, ogni giorno, troviamo di tutto, ma una delle cose che ci da più fastidio sono i profilattici usati e i fazzoletti di carta. Una situazione di degrado per noi che abitiamo qui e che in quest’area transitiamo ogni giorno anche a piedi. Senza contare che la notte non sono poche le macchine che si fermano qui e sostano. Insomma parliamo di coppiette che si appartano. La stessa cosa si era verificata la scorsa estate e adesso ci risiamo. Viviamo qui da tre anni e ogni anno la storia è sempre la stessa. Non c’è più ritegno e rispetto per niente e nessuno. Anzi possiamo dire che la situazione è peggiorata perché i rifiuti abbandonati in questa via sono in aumento. Prima era una cosa sporadica adesso no. Insomma, la situazione è fuori controllo. E’ importante che qualcuno intervenga perchè le cose così non vanno proprio bene.

Dopo i ladri, le coppiette

Nell’ultimo anno infatti qui è già accaduto di tutto: la scorsa estate i ladri avevano preso di mira un paio di box portando via tutto quello che c’era al loro interno, poi le coppiette che lasciano i loro “ricordini” nell’erba e dopo anche i rifiuti. Ma insomma è un’indecenza. Dove si arriverà? Abbiamo comprato casa qui non certo per vivere nel degrado. La gente è incivile, questo è innegabile.Poi, forse è anche l’ultimo dei problemi, ma pensate solo se è possibile far giocare un bambino in quest’area verde tra rifiuti e preservativi, ma vi sembra una cosa con un senso logico.

Così era anche al parco degli Alpini

Episodi simili si sono verificati anche nel parco giochi degli Alpini, ma adesso lì ci sono le telecamere e ci auguriamo che almeno i parchi vengano lasciati un po’ in pace dalle coppiette.

Lo avevamo già domandato in passato e lo rifacciamo adesso: chiediamo maggiori controlli, soprattutto serali e notturni perché in questo modo le coppiette non sosteranno più “sotto i nostri balconi”». Insomma la situazione è davvero tremenda e non accenna affatto a migliorare se non subentra un intervento incisivo. E intanto i residenti di via Falcone assistono impotenti senza riuscire a fermare la maleducazione di queste persone.