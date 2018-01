Siringa abbandonata in pieno centro storico.

Siringa abbandonata

C’è una siringa a terra, in via Mazzini, nel cuore del centro storico di Settimo. La siringa è seminascosta dalle foglie cadute a terra dagli alberi che si affacciano sui posti auto tra via Mazzini e via Maffiotti.

L’allarme

Un ritrovamento inquietante che ha lasciato attoniti i passanti, ma nonostante l’allarme la siringa, che sarebbe già stata avvistata ieri, non è ancora stata rimossa.

Massima attenzione

Non si esclude che la siringa ritrovata a terra tra le auto parcheggiate non sia l’unica gettata a terra nell’area, ma le foglie coprono la visuale. Ai passanti, quindi, si raccomanda la massima attenzione.