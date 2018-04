Strada chiusa per lavori a Castiglione.

Strada chiusa

A partire da lunedì prossimo, 16 aprile, sarà chiusa per lavori via Stratta, a Castiglione. L’Amministrazione comunale ha già provveduto a piazzare le necessarie ordinanze. Questo per informare gli automobilisti che ogni giorno transitano numerosi lungo la Piana di Castiglione, per evitare dunque il traffico della provinciale.

Il traffico

Con la riapertura del ponte sul Po, dallo scorso 26 gennaio, la Piana di Castiglione è tornata ad essere molto frequentata dagli automobilisti diretti verso la tangenziale. Dunque, la chiusura della strada, fino al termine dei lavori (non è stata indicata una data precisa) costringerà certamente gli automobilisti ad un percorso alternativo.

La viabilità

In particolar modo nelle ore di punta della mattina e del rientro, alla sera, sono molti gli automobilisti che utilizzano la strada della Piana, diretti in particolare verso Gassino e la collina. Permette, infatti, di tagliare fuori il possibile traffico che si forma sulla provinciale 590 della Val Cerrina. Riuscendo dunque, anche ad accorciare i tempi di percorrenza. L’auspicio per gli automobilisti, quindi, è quello che gli interventi vengano effettuati nel minor tempo possibile, proprio per permettere il ritorno della normale viabilità. Questo, quindi, senza creare ulteriori disagi che sono legati al traffico.