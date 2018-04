Strada pericolosa finalmente arrivano le strisce pedonali, a Castiglione.

Strada pericolosa

Una strada pericolosa, che per diverse settimane è rimasta senza strisce pedonali. Si tratta di via Torino, a Castiglione. Nel tratto di rettilineo che porta verso San Mauro, dopo il rifacimento dell’asfalto le strisce pedonali erano state cancellate, mettendo dunque in grossa difficoltà le persone che dovevano attraversare la strada.

I lavori

La competenza di questo tratto di strada è, in particolare, della Città Metropolitana. A farsi carico dell’intervento, però, è stata l’Amministrazione comunale di Castiglione che, dunque, ha raccolto le tante richieste dei cittadini ed è intervenuta proprio perché in ballo c’era la questione del pericolo. Uno degli attraversamenti che era stato cancellato era quello che portava, poi, verso il supermercato della zona.

Il traffico

L’intero asse di via Torino è molto trafficato. Si tratta infatti, di un tratto della ex provinciale 590 della Val Cerrina. Durante la giornata sono tanti gli automobilisti che la percorrono, in particolare proprio nelle ore di punta. Per questo motivo, soprattutto, l’attraversamento diventava pericoloso.