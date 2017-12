Strade gelate chiusa via Superga.

Strade gelate

Vie e strade ghiacciate su tutto il territorio settimese. La neve di ieri in molti punti della Città si è trasformata in vere e proprie lastre di giacchio rendendo pericolosa la circolazione delle vetture.

Via Superga chiusa

I vigili di Settimo a causa della presenza di ghiaccio tra via Superga e via San Rocco hanno chiuso la strada al traffico. A rendere particolarmente pericolosa la circolazione è la presenza, a pochi metri di distanza, della scuola elementare Rodari di via San Mauro. Gli agenti della Municipale stanno attendendo l’arrivo dei mezzi per spargere sale e per mettere in sicurezza l’area prima di riaprire la viabilità

Marciapiedi congelati

Anche i marciapiedi di Settimo sono resi particolarmente scivolosi dal gelo. Un rischio per tutti i pedoni che rischiano di attraversare vere e proprie lastre di ghiaccio. Per questo ai pedoni si raccomanda la massima prudenza. Così come agli automobilisti visto l’alto rischio di incidenti, soprattutto in prossimità di discese e strade in pendenza.