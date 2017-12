Strade gelate spargisale contro gelicidio.

Strade gelate

Le basse temperature di questi giorni stanno creando non pochi problemi alla viabilità su tutto il territorio. Non è infatti difficile imbattersi in tratti di strada completamente gelati. Nella mattinata di ieri, 12 dicembre, per esempio gli addetti di Società Patrimonio e Protezione civile hanno sparso sale all’interno dell’area mercatale di via Castiglione, tutto contro le strade gelate sul territorio. Un intervento mirato a migliorare le condizioni di percorribilità delle strade che, nella maggior parte dei casi, sono frequentate da pedoni.

Gli interventi

Anche nel corso della scorsa notte i mezzi spargisale incaricati da Società Patrimonio Srl di Settimo hanno effettuato una serie di interventi. “Anche la scorsa notte – spiega Società Patrimonio – sono proseguite a ritmo intenso su tutto il territorio le iniziative antigelo”. Gli operatori della società che gestisce la manutenzione sul territorio hanno scattato alcune fotografie nel corso del proprio intervento notturno.

Le proteste

Nonostante l’intervento dei tecnici contro gli effetti del Gelicidio, non si placano le proteste dei residenti. Sono infatti tanti i cittadini che segnalano, soprattutto attraverso i social network, le condizioni di gelo delle strade settimesi. Una situazione da non poco conto se si tiene conto dei rischi che corrono gli automobilisti e, soprattutto, i pedoni. “Ringraziamo – conclude Patrimonio Srl – gli operatori, i dipendenti di Patrimonio e del Comune di Settimo e tutti coloro i quali ci hanno segnalato situazioni critiche”.