Strade ghiacciate, la Protezione civile sparge sale al mercato di Settimo

Strade ghiacciate, in via Castiglione

Le strade ghiacciate questa mattina a Settimo e pericolo di cadute per i pedoni. In queste ore la Protezione Civile è al lavoro, proprio nei pressi dell’area mercatale di via Castiglione, per spargere sale ed evitare, dunque, rischi, soprattutto per i frequentatori del mercato

Problemi in tutta la zona

Dopo la nevicata di ieri, il ghiaccio, questa mattina sta creando disagi su tutto il nostro territorio. Proprio a Settimo una via è stata chiusa perché pericola. Diverse sono state le segnalazioni, attraverso Facebook, anche a San Mauro, sia per la zona di via XXV aprile che per l’Oltrepo.

Situazione in miglioramento

Le previsioni meteo, comunque, danno, per i prossimi giorni, un miglioramento delle condizioni. Questo, certamente, servirà per diminuire i problemi proprio causati dalle gelate che si formano nella notte, proprio a causa delle basse temperature del periodo.