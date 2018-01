Tamponamento a catena sul cavalcavia 8 Agosto a Settimo Torinese.

Tamponamento a catena

Sul cavalcavia 8 Agosto a Settimo tamponamento a catena. Intorno alle 18,30 di ieri, domenica 21, si è verificato l’ennesimo scontro frontale. Coinvolte due auto. La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio dei carabinieri di Settimo che sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Quest’ultimi hanno soccorso i conducenti e i passeggeri dei veicoli rimasti coinvolti.

I veicoli coinvolti

Le prime due auto a scontrarsi sono state una Jeep e una Ford Focus. A bordo del Suv c’era S. Z., settimese, rimasto illeso. Lievemente feriti il conducente della Focus, un 23 settimese e la compagna che era a bordo con lui. Nello schianto sono rimaste coinvolte anche altre due auto, una Opel Meriva, condotta da un torinese che trasportava a bordo suo figlio. E ancora una Fiat Tipo condotta da un settimese in auto con sua moglie.

I soccorsi

In tutto sono quattro le persone che sono rimaste lievemente ferite e trasportate in ospedale, in codice verde, per gli accertamenti di rito: hanno riportato traumi da scontro e sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118. Viabilità in tilt sul cavalcavia durante le operazioni di soccorso e numerose polemiche per la sicurezza del ponte già teatro di numerosi e ben più gravi incidenti stradali.