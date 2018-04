Tassista insegue auto pirata ma viene colto da malore. Questo è quello che è accaduto a Settimo Torinese nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 marzo. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Tassista insegue auto pirata

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 marzo, per l’arrivo in via Roma e nei pressi della stazione di un’ambulanza di Settimo e per l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. I sanitari hanno soccorso un uomo, un tassista residente a Settimo, classe 1982, che era stato tamponato, alcuni istanti prima, nei pressi di via Astegiano. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura che ha urtato e danneggiato il paraurti del taxi, ha poi cercato di allontanarsi tentando di far perdere le proprie tracce. Il conducente del taxi ha cercato di seguire l’automobile, fino proprio in via Roma, ma poi ha dovuto desistere.

Auto pirata investe vigile urbano si cerca l’uomo alla guida

Caccia all’auto

L’auto “pirata”, secondo le prime informazioni, sarebbe una vettura di colore scuro, di cui non si conosce ancora né marca né modello. Il conducente del taxi, poco dopo ha accusato un malore, ed è stato soccorso dai sanitari che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso per gli accertamenti del caso e in codice verde. Dell’auto che ha tamponato il taxi, purtroppo, nessuna traccia, ma le indagini continuano.

Donna investita e uccisa da auto pirata