Telecamere stradali resteranno accese.

Telecamere stradali

A Settimo sono ormai da circa un anno attivi i cosiddetti “portali”. Si tratta di telecamere poste ai varchi d’accesso del territorio comunale che registrano eventuali irregolarità. In particolare il software dell’apparecchiatura, è in grado di registrare le autovetture non in regola con assicurazione e revisione dei veicoli. Una strumentazione che alla Polizia municipale del Comune di Settimo ha già fatto riscontrare numerosissime infrazioni

Resteranno accese

Alla fine dell’anno e quindi ad una sorta di giro di boa del progetto, l’Amministrazione comunale ha deciso di proseguire con questo progetto. Le telecamere installate ai varchi d’accesso della Città, infatti, resteranno accese anche nei prossimi mesi. “Si è rivelato uno strumento importante”, commenta il sindaco Fabrizio Puppo. “La Polizia di Settimo è riuscita a sanzionare quegli automobilisti in transito sul territorio con revisione e assicurazione scaduta”.

Uno strumento importante

I portali hanno inoltre hanno consentito di individuare, intercettare e sanzionare quei conducenti che erano sprovvisti di assicurazione. “E che quindi costituivano un ulteriore rischio per gli automobilisti e per i cittadini del territorio”. “Quindi sì – conclude Puppo -. I portali continueranno ad essere attivi e a funzionare ai varchi di accesso della Città”.