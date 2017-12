Tir brucia, l’intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Settimo in via Raspini

Tir brucia, il caso

Un tir brucia e tra gli automobilisti che stamattina stavano transitando da via Raspini a Settimo, attimi di paura. Il pronto intervento di due squadre dei vigili del fuoco ha evitato che sul posto si creasse il panico. A gestire la viabilità, rallentata per permettere i soccorsi, anche la Polizia municipale.

Viabilità rallentata

Tutto è successo proprio alle porte dell’area industriale di Settimo, in un tratto di strada percorso, durante il giorno, da numerosi automobilisti. E’ per questo motivo che, per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco la viabilità è stata rallentata notevolmente.

Nessun ferito

Per fortuna solo un grosso spavento per l’autista del mezzo pesante, un ragazzo senegalese del 1968, residente nella zona di Genova. Era giunto nella nostra zona proprio perché avrebbe dovuto scaricare del materiale, quando si è accorto del problema al suo mezzo.