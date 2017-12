Tir brucia, i vigili del fuoco in azione nei pressi dell’area industriale di Settimo.

Tir brucia, l’intervento

Un tir brucia, paura tra le auto in via Raspini a Settimo, proprio nei pressi dell’area industriale. L’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, questa mattina, martedì 19 dicembre, è ancora in corso. Traffico naturalmente rallentato per permettere, quindi, l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco sono, dunque, intervenuti tempestivamente, per evitare che il propagarsi delle fiamme potesse creare, ancora di più, il panico tra gli automobilisti in transito. Attimii di grande paura, quindi, in tutta la zona, che porta verso gli stabilimenti industriali.

Fitta coltre di fumo

Una fitta coltre di fumo nero, dunque, era visibile su tutta la città. Questa, infatti, è stata provocata proprio dal fuoco al mezzo pesante, che in poco tempo si è propagato, creando, quindi, il panico tra gli automobilisti del territorio. Sul posto anche la Polizia municipale, che ha provveduto a gestire la viabilità.

Il traffico

Il tratto di strada che porta verso la zona industriale, in particolar modo durante le ore di punta del mattino e della sera, è davvero molto trafficato. Anche perché collegato all’autostrada. E’ per questo motivo, dunque, che il tir in fiamme ha causato un forte rallentamento della viabilità. Sono numerosi, infatti, i mezzi che durante il giorno transitano nella zona.