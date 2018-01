Traffico deviato per lavori alla rete fognaria a San Mauro.

Traffico deviato

Lavori urgenti alla rete fognaria e traffico deviato per due giorni, a San Mauro. Succederà da lunedì 15 gennaio alle 8 a mercoledì 17 gennaio alle 18, in via Martiri della Libertà. L’intervento interesserà tutta la carreggiata, lungo il tratto di strada tra i civici 125 e 17.

Viabilità alternativa

L’indicazione per gli automobilisti, dunque, sia per andare verso Torino che per tornare verso la collina, sarà quella di utilizzare il tunnel. Anche i mezzi di trasporto pubblico della Gtt saranno deviati verso il Tunnel e le fermate di Via Martiri della Libertà verranno soppresse.

L’informazione

Da parte sua, l’Amministrazione in questi giorni sta cercando di dare la massima informazione per avvisare gli automobilisti dei lavori e ridurre al massimo il disagio per il traffico. E’ evidente, infatti, che nei due giorni interessati dai lavori la viabilità sarà più rallentata proprio verso il tunnel.