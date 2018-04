Tredicenne investito portato all’ospedale, è successo a San Mauro.

Tredicenne investito

Attimi di paura intorno all’ora di pranzo a San Mauro. Un ragazzino di tredici anni è stato investito da un’auto che stava procedendo in via XXV aprile. Immediati sono intervenuti sul posto i soccorsi, che hanno provveduto a prestare le prime cure al ragazzino, trasportato poi all’ospedale Regina Margherita. Le sue condizioni, comunque, sembrano non destare preoccupazione.

La dinamica

Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando gli agenti della Polizia municipale sanmaurese, intervenuti anche loro. L’incidente ha creato clamore qualche disagio anche al traffico veicolare. Della gestione della viabilità si sono occupati i carabinieri, della vicina caserma.

Lo spavento

Per fortuna, dunque, al di là del grosso spavento seguito all’incidente, la situazione del ragazzino non sarebbero comunque gravi. Grande è stato comunque lo spavento e diverse sono state le persone che si sono fermate per cercare di capire quello che era accaduto e come poter eventualmente intervenire.