Troppi incidenti in città. A dimostrare la situazione di San Mauro Torinese sono proprio i dati.

La situazione

Una situazione preoccupante perchè, sono troppi gli incidenti in città. Infatti i residenti di alcune zone di San Mauro hanno potuto assistere ad un considerevole numero di incidenti automobilistici: brusche frenate, sbandate, tamponamenti e, in un paio di casi perfino di investimenti.

Troppi incidenti

La pericolosità di via Torino è infatti data dai numeri. Dal 2010 ad oggi sono trenta gli incidenti registrati. Uno dei punti maggiormente pericolosi è quello all’altezza del nuovo complesso residenziale del Green River, che si trova tra i numeri civici 95-97-99, dove sono stati registrati sei incidenti. Ma anche la rotonda all’intersezione con via Monterosa, quella nei pressi del sottopasso lungo via Casale. Qui sono stati registrati dalla Polizia municipale ben 5 incidenti. Anche l’incrocio al semaforo con via Delle Pietre è stato oggetto di alcuni incidenti. In particolar modo la Polizia municipale è intervenuta su tre, che si sono verificati il 5 novembre 2013, il 18 maggio 2014 ed il 18 marzo 2017.

Tutto l’asse di via Torino comunque, è da sempre al centro dell’attenzione. Anche perché si tratta di un percorso molto frequentato dagli automobilisti, che sono diretti a Torino, in centro.

L’alta velocità

Il problema dell’alta velocità delle auto resta comunque assolutamente sotto controllo, proprio per evitare che si verifichino altri incidenti gravi. La pericolosità maggiore è soprattutto per i pedoni. Sono diverse, infatti, le lamentale da parte dei cittadini residenti. Degli incidenti sono anche registrati nel corso degli anni in via Moncenisio, e all’altezza del parcheggio dell’In’s, oltre che in altri punti particolari.