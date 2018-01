Ubriaco causa incidente sulla Tangenziale di Torino: una donna finisce in ospedale.

Ubriaco causa incidente

Un uomo ubriaco causa incidente intorno alle 4 di questa mattina, domenica 14 gennaio. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’area di servizio di Stura Sud a Torino. n uomo di 40 anni di Leini alla guida di una Toyota Yaris si è schiantato contro una Fiat Punto guidata da una donna di Gassino Torinese.

Lo scontro

Dopo l’impatto la Fiat Punto è finita contro le barriere a bordo strada. La donna è quindi rimasta ferita. Sul posto sono giunti i medici del 118 e la polizia stradale. Sarà quindi la polizia ad indagare sulla dinamica dei fatti. La donna di Gassino è stata infatti trasportata all’ospedale di Torino Maria Vittoria. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo alla guida della Yaris

L’uomo è stato sottoposto alla prova dell’etilometro. Il tasso alcolemico è quindi risultato essere superiore a 1.5 grammi per litro. L’uomo è stato così denunciato per guida in stato di ebrezza. L’auto su cui viaggiava l’uomo è stata invece sottoposta a fermo amministrativo.