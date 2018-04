Unitre piange il suo docente di informatica a Settimo.

Unitre piange

Quella dell’Unitre è da sempre considerata una grande famiglia. E’ per questo motivo che ha suscitato davvero un’immensa commozione la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, di Giancarlo Piceghello, da tanti anni socio dell’associazione a Settimo e docente del corso di informatica. Aveva 67 anni

I ricordi

Commossa la presidente dell’Unitre di Settimo Rosangela Cravero. “Giancarlo Piceghello è stato nostro socio per molti anni. Era un uomo con una grande ricchezza d’animo interiore. Una persona sulla quale si poteva sempre contare. Quando si è presentato all’Unitre lo ha fatto con un enorme spirito altruistico, mettendo a disposizione di tutti le sue competenze in ambito informatico, senza chiedere assolutamente nulla in cambio”. Era molto conosciuto, proprio per il suo impegno nell’ambito dell’Unitre.

Il funerale

La cerimonia funebre di Giancarlo Piceghello verrà celebrata nella giornata di domani, giovedì 29 marzo. La partenza è prevista alle ore 14.35 dall’abitazione di via Monviso. Il corteo raggiungerà, dunque, la parrocchia di Santa Maria a Settimo, nel quartiere del Borgo Nuovo. Saranno certamente tante le persone che si ritroveranno per porgergli l’ultimo saluto e stringersi con grande affetto attorno alla famiglia.