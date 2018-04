Uomo investito dopo tamponamento nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 aprile a San Mauro. L’incidente in via Martiri della Libertà.

Uomo investito

Oggi, venerdì 13 aprile, è avvenuto un incidente a San Mauro. In via Martiri della Libertà angolo via Diaz, infatti, un uomo è stato investito a causa di un tamponamento tra due auto.

L’incidente

Dunque un’auto condotta da una donna del 1946 è stata tamponata da un’altra vettura. Alla guida di quest’ultima un ragazzo classe 1991. La macchina della pensionata, infatti, ha investito un uomo del 1957.

I soccorsi

Dunque sul posto sono giunti i vigili urbani e il 118. L’uomo investito, infatti, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.